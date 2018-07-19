Samanyolu Haber /Gündem / Oktar ve 60 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemede /19 Temmuz 2018 01:28

Oktar ve 60 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemede

"Adnan Oktar" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 60 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 60 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, şantaj, malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.

İKİNCİ DALGA GELİYOR İDDİASI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan soruşturmanın ikinci dalgasının yolda olduğu ve önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı operasyonla şüpheli sayısının artacağı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun deşifre olmaması için gizlilik içinde yürütüldüğü ortaya çıktı. Operasyon bilgisinin çok az polisle paylaşıldığı ve yardım alınan kurumların da sınırlı sayıda tutulduğu öğrenildi. 187 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ileriki günlerde ikinci dalgasının yapılacağı ve şüpheli sayısının daha fazla artabileceği belirtildi.
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