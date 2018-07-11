Oktar polise direndi iddiası

Havuz medyası Oktar'ın gözaltına alınışını, "Çengelköy’deki evine baskın yapılan Adnan Oktar ve korumalarının emniyet güçlerine mukavemet gösterdiği ve polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi" ifadeleriyle duyurdu. Bu arada bazı kaynaklarda da Adnan Oktar'ın polisi görünce kaçmaya çalıştığı ifade edildi







100'E YAKIN SİLAH BULUNDU



