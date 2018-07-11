Oktar polise direndi iddiası

Havuz medyası Oktar'ın gözaltına alınışını, "Çengelköy’deki evine baskın yapılan Adnan Oktar ve korumalarının emniyet güçlerine mukavemet gösterdiği ve polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi" ifadeleriyle duyurdu. Bu arada bazı kaynaklarda da Adnan Oktar'ın polisi görünce kaçmaya çalıştığı ifade edildi
100'E YAKIN SİLAH BULUNDU
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında Oktar'a ait ev araçlarda arama da yapıldı. Aramalarda çeşitli marka ve çapta yüze yakın silah ve bunlara ait mühimmat bulunduğu öne sürüldü
100'e yakın silahtan bazıları şöyle: