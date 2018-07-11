Samanyolu Haber /Gündem / Oktar polise direndi iddiası /11 Temmuz 2018 16:06

Oktar polise direndi iddiası

Adnan Oktar'ın gözaltına alınırken polise direndiği öne sürülürken beraberindeki kişilerle evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah bulundu

SHABER3.COM

Havuz medyası Oktar'ın gözaltına alınışını, "Çengelköy’deki evine baskın yapılan Adnan Oktar ve korumalarının emniyet güçlerine mukavemet gösterdiği ve polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi" ifadeleriyle duyurdu. Bu arada bazı kaynaklarda da Adnan Oktar'ın polisi görünce kaçmaya çalıştığı ifade edildi

100'E YAKIN SİLAH BULUNDU

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında Oktar'a ait ev araçlarda arama da yapıldı. Aramalarda çeşitli marka ve çapta yüze yakın silah ve bunlara ait mühimmat bulunduğu öne sürüldü

100'e yakın silahtan bazıları şöyle:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oktar polise direndi iddiası Sonraki Haber >>

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

İşte İslam dünyasının ihtiyacı olan şey....

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Kur'an hocası Nesrin Gençosman cezaevinde öldürüldü

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Müslümanlar, münafıklara çok aldanırlar....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Kitapların İntikamı, Filmlerin İhtişamı

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:17