Samanyolu Haber /Gündem / Oktar: İyi niyetli arkadaş grubuyuz, ben mehdi değilim /02 Ağustos 2018 10:30

Oktar: İyi niyetli arkadaş grubuyuz, ben mehdi değilim

İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kendisine ve grubuna yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: "Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim."

SHABER3.COM

Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı. 353 soru sorulan Oktar'ın suçlamaları reddettiği ifadesi 164 sayfa tuttu. İfadeden öne çıkan bazı kısımlar şöyle:

"Hiçbir zaman yurtdışına çıkmadım. İstanbul Felsefe Anabilim dalını 3 yıl okudum. Burada komünistlerin baskısı yüzünden okuyamadım.

'ANNEMDEN HARÇLIK ALIRIM'

Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz, iyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve mehdi değilim.

'KİTAPLARIMI SEVENLERİM DAĞITIYOR'

Yemine gerek yok zaten Müslüman demek birbirini koruyan, kollayan birbirine veli olan demektir. Bu zaten Allah’a karşı verilmiş bir yemindir. Başka da bir yemin yoktur. Örgütte kıyılan imam nikahını da kabul etmiyorum. Benimle tanışıp ayrılan 8 binin üzerinde insan vardır. İslam da baskı yoktur isteyen gelir isteyen gelmez. Yurtdışında faaliyet olarak yazmış olduğum kitapların dağıtılması vardır. Benim bir talimatım yok. Sevenlerimin gönüllü faaliyetleridir. Bu işlere kitap çalışmalarımdan dolayı vaktim yok. Vaktim olsa da benim ilgileneceğim bir husus değil. Bunlar müstakil hayır faaliyetleridir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oktar: İyi niyetli arkadaş grubuyuz, ben mehdi değilim Sonraki Haber >>

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

Yiğit Bulut: Dolar 5 lira olacak diyenler özür dilesin

ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı hizmet okulu ülke birincisi çıkardı

Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı hizmet okulu ülke birincisi çıkardı

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:47