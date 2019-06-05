Samanyolu Haber /Gündem / Okluk Koyu’ndaki inşaatın bazı bölümlerinin yıkılıp yeniden yapıldığı iddia edildi /05 Haziran 2019 10:57

Okluk Koyu’ndaki inşaatın bazı bölümlerinin yıkılıp yeniden yapıldığı iddia edildi

Binlerce ağacı kesip yapay plaj için denizin kumla doldurulduğu Marmaris Okluk koyundaki yazlık sarayın Cumhurbaşkanı ve ailesinin talebine göre yeniden yapılacağı iddia edildi. CHP’li Erkek, 330 milyon TL harcanan yazlık saray için 30 milyon TL daha ek bütçe ayrıldığını belirtip soru önergesi hazırladı.

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Marmaris Okluk Koyu’nda yaklaşık 3 yıldır yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konuk Evi’nin yapımı için binlerce ağacın kesilmesi ve yapay plaj yapımı için denizin kumla doldurulması tartışmalara neden olurken, şimdi de sarayda inşaatı tamamlanan bazı bölümlerin beğenilmediği gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacağı iddia edildi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ‘yazlık saray’ olarak bilinen 300 kişi konaklama, 400 kişi çalışan kapasiteli toplam 113 bin 443 metrekarelik projenin inşaatına devam edildiğini kaydetti. Erkek; milyonlarca liralık peyzaj düzenlemesinin yapıldığı inşaat dolayısıyla 50 bine yakın ağacın kesildiği ve 10 bin 966 metrekarelik kıyı dolgusu yapıldığını anımsattı. 

Yazlık sarayın bazı bölümlerinin yıkılarak yeniden yapılacağı iddialarını soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye taşıyan CHP’li Erkek, yazlık sarayın inşaatı için bugüne kadar 330 milyon TL tutarında harcama yapıldığı, 2019 yılında da 30 milyon TL tutarında ödenek ayrıldığını anımsattı. Erkek, önergesinde, “Şahsıma ulaşan bir iddiaya göre Okluk Koyu’na yapılan yazlık sarayın belli bölümlerinin Cumhurbaşkanı ve ailesi tarafından beğenilmediği, buraların yıkılarak tekrar talebe göre yaptırılacağı biçimindedir. Eğer iddialar doğruysa ‘tasarruf’ sözcüğü, yalnızca yurttaşlara tavsiye anlamı taşımakta, iktidar temsilcilerini bağlamamaktadır” görüşünü dile getirdi.

‘Ne kadara mal olacak?’

CHP’li Erkek, yazlık saraya ilişkin bazı bölümlerin yıkılarak yeniden yapılacağı iddiasının doğru olup olmadığını sordu. Erkek, “Bu iddialar doğru ise sarayın hangi kısımları beğenilmemiştir? Bu kısımların yıkımı ve yeniden yapımı ne kadara mal olacaktır? Bunun ödeneği hangi kalemden karşılanacaktır” sorularını da yöneltti.
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