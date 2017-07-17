Samanyolu Haber /Gündem / OHAL 3 ay daha uzatıldı /17 Temmuz 2017 14:46

OHAL 3 ay daha uzatıldı

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL 19 Temmuz 2017'den itibaren 3 ay uzatıldı.

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OHAL'in 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, daha sonra 3 kez daha uzatılmıştı.
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