OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL'in 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.







20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, daha sonra 3 kez daha uzatılmıştı.