Samanyolu Haber /Gündem / 'OHAL'i şimdi kaldır elini tutan mı var?' /14 Haziran 2018 14:42

'OHAL'i şimdi kaldır elini tutan mı var?'

Tayyip Erdoğan'ın '24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak' açıklamasına, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yanıt geldi: "Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım."

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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak' açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Erdoğan'ın televizyonda kendisinin vaatlerini açıkladığını söyleyen İnce, "Anketler moralini bozdu, televizyonda benim vaatlerimi açıklamaya başladı. Seçimden sonra OHAL'i kaldıracakmış. Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım" ifadesini kullandı.

İnce, "Seçimden sonra yemin edip göreve başladığımda OHAL'i hemen kaldıracağız" dedi.

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