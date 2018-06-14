'OHAL'i şimdi kaldır elini tutan mı var?'

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak' açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi.







Erdoğan'ın televizyonda kendisinin vaatlerini açıkladığını söyleyen İnce, "Anketler moralini bozdu, televizyonda benim vaatlerimi açıklamaya başladı. Seçimden sonra OHAL'i kaldıracakmış. Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım" ifadesini kullandı.



