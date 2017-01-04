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OHAL resmen 3 ay daha uzadı
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OHAL resmen 3 ay daha uzadı
/
04 Ocak 2017 00:04
OHAL resmen 3 ay daha uzadı
TBMM'de OHAL tezkeresi jet hızıyla kabul edildi
SHABER3.COM
OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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