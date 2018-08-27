OHAL mağdurları için komisyona başvurmak için zaman daralıyor....

5 Temmuz darbe girişimi projesinden sonra çok sayıdaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile on binlerce kişi devlet memurları görevlerinden ihraç edildi. İhraç edilenlerin bir kısmı gözaltına alınıp tutuklandı. Bir kısmı da 2 yıldan uzun bir süredir haklarını aramaya çalışıyor. Avukat Ömer Turanlı KHK mağdurları ve 'Ankesörlü Telefon' mağdurlarıyla ilgili açıklama yaptı.





Avukat Turanlı, 701 sayılı KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen 18 bin 632 mağdura OHAL Komisyonuna başvuru süresi dolmadan başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.







"Hukuk devleti olan hiçbir ülkede 'Ankesörlü Telefon' ile arandın ya da adı ne olursa olsun bir uygulama kullandın diye devlet memurluğundan ihraç edilemezsiniz." diyen Turanlı, "Birgün Türkiye’mize hukuk döndüğünde “hukuk olmasa da hakkımı şeklen de olsa keşke arasa idim” dememek için 'OHAL Komisyonuna' başvurmanızı öneririm." dedi.





Turanlı, twitter hesabından konuyla ilgili şu tweetleri paylaştı:





























