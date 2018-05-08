OHAL Komisyonu'ndan ''trajikomik'' karar!

Skandal karara konu olan kişi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 672 Sayılı KHK ile ihraç edilen bir öğretmen. Öğretmen İ.E, geçtiğimiz yaz OHAL İnceleme Komisyonu’na başvuru yaptı. Yaklaşık 9 ay sonra da “red” yanıtı aldı.



Skandal karar, başvurucu İ.E’nin eline karar ulaşınca ortaya çıktı. İ.E hakkındaki inceleme dosyasının Adli Soruşturma /Kovuşturma Bilgileri başlığı altında “UYAP’tan temin edilen bilgilerde; başvurucu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2017/ 453 Esas Numaralı kovuşturmanın tutuklu olarak devam ettiği tespit edilmiştir” yazdı. Başvurucu İ.E ise Kocaeli Darıca’da yaşayan bir öğretmen ve tutuklu değil.



Artı Gerçek’e konuşan İ.E, “ Hakkımda ne idari ne de adli bir soruşturma var. Gaziantep’te ne görev yaptım ne de yaşadım. Tutuklu olsaydım sizinle konuşabilir miydim” dedi. İsim benzerliği üzerinden bir hata olsa bile vatandaşlık numarasının aynı olamayacağını, bu konuya itiraz edeceğini söyledi. Zira komisyon kararlarına Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabiliyor.



KHK mağdurlarının sesi olan insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, kamuoyu ile paylaştığı skandal karar hakkında “Gayri ciddi, gayri hukuki bir karar” dedi. “Dağ fare doğurdu” ifadesini kullanan Gergerlioğlu, “KHK’ların tamamen iptal edilmesi gerekiyor. A’dan Z’ye bozuk bir sistemde böylesi trajikomik kararlar verilebiliyor. Bu kararlara imza atan hakimlerin istifa etmesi gerekiyor. Ancak pişkin bir şekilde görevlerine devam ediyor. Benzeri çok vaka var. Ama insanlar sessiz kaldığı için duyulmuyor” yorumunu yaptı.



Başbakanlığa bağlı olarak kurulan OHAL İnceleme Komisyonu uzman, hakim ve müfettişlerden oluşuyor. İki yüz bin civarında dosya var. Bu dosyalara bakacak personel sayısı ise 230.



