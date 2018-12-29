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OHAL Komisyonu'ndan 50 bin 300 başvuru için karar
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OHAL Komisyonu'ndan 50 bin 300 başvuru için karar
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29 Aralık 2018 09:57
OHAL Komisyonu'ndan 50 bin 300 başvuru için karar
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 50 bin 300’ dosyayı karara bağlandığını açıkladı
SHABER3.COM
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, komisyona yapılan 125 bin 600 başvurudan 3 bin 700’ü kabul, 46 bin 600’ü ret olmak 50 bin 300’ünün karara bağlandığını bildirdi.
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