Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu'na başvuru için bugün son gün /05 Eylül 2018 10:44

OHAL Komisyonu'na başvuru için bugün son gün

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular bugün sona eriyor.

SHABER3.COM

Olağanüstü hal kapsamında, 8 Temmuz 2018'de çıkarılan 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerce yapılan elektronik ortamdaki başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi.

Başvuru için "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formu, imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. Başvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.

Başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.
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