Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu nihayet kuruldu ama peki şimdi ne olacak.... /18 Mayıs 2017 10:26

OHAL Komisyonu nihayet kuruldu ama peki şimdi ne olacak....

Darbe girişiminin ardından kurulduğu açıklanan ancak kurulduğundan beri dört aydır hiçbir işlevi olmayan OHAL İnceleme Komisyonu’nun faaliyete geçmesi bekleniyor

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Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden ihraç, dernek, vakıf, sendika, özel sağlık ve eğitim kurumları ile basın kuruluşlarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemlere ilişkin başvuruları karara bağlayacak olan komisyona yaklaşık 200 bin başvurunun gelmesi bekleniyor.

Mahkemeler ve kurumların kendilerine gelen şikayetleri ve dosyaları yeni bir başvuru şartı aratmadan komisyona intikal ettireceği belirtilirken, komisyonun süresi iki yıl. Ancak bu süre uzatılabilir.

15 gün içinde dönüş mümkün olabilir

Valilikler aracılığıyla komisyona başvuru yapılabilecek. Ancak komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün, bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak ise Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacak.

Komisyona yapılan başvurunun kabulü halinde ihraç edilen kişi statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler aynı kalmak koşuluyla aynı kurumda ya da eski statü ve unvanlarına uygun pozisyonlara 15 gün içinde yerleştirilecek.
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