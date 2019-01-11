Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu ''ismi başka, bilgileri başka kişi''nin kararını verdi /11 Ocak 2019 19:56

OHAL Komisyonu ''ismi başka, bilgileri başka kişi''nin kararını verdi

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bilgilerin karıştırıldığı kararı 'OHAL Komisyonu'ndan son skandal! İyice bardağı taşırdılar' diye duyurdu.

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Kendisine yapışan başvuruların onda birine olumlu cevap verdiği bilinen, ayrıca mahkemelerin verdiği beraatler başta olmak üzere çoğu işe iade gerekçelerini hiçe sayan OHAL Komisyonu'nda laçkalıklar bitmiyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL İnceleme Komisyonu’nun verdiği bir kararı paylaştı. Twitter adresinden kendisine gelen kararı paylaşan Gergerlioğlu, başka birine ait bilgilerin karıştırılarak karar verildiğini belirtti.

Gergerlioğlu karara şu sözlerle tepki gösterdi: “İNANILMAZ OHAL komisyonundan son skandal..! İyice bardağı taşırdılar… Bilgiler ve karar başkasına ait, isim ve TC başka kişiye ait.! “Selam hocam OHAL inceleme Komisyonu kararı elime ulaştı Fakat kararda geçen bilgiler bana ait değil başka bir … ait ” (İsim bende mahfuz)”

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