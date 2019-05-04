OHAL Komisyonu incelediği 70 bin dosyadan 65 binini reddetti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudan ihraç edilen 126 bin kişinin başvuruda bulunduğu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 17 ayda 70 bin 406 dosyanın karara bağlandığını açıkladı. Her ay 4 bin 141 dosyanın incelendiği komisyonda, 5 bin 250 başvurunun da kabul edildiği belirtildi.





Kamudan ihraç edilenlerin dosyalarının incelenmesi için kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, karara bağlanan son dosya sayılarını açıkladı. Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Mayıs 2019 tarihi itibariyle komisyona yapılan başvuru sayısının 126 bin 120 olduğu belirtildi. Açıklamada komisyon tarafından verilen karar sayısının 70 bin 406 olduğu ve incelemesi devam eden başvuru sayısının da 55 bin 714 olduğu ifade edildi.





22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlayan komisyonun, 3 Mayıs 2019’a kadar 5 bin 250 dosyayı kabul ettiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:” Komisyon, 65 bin 156 ret olmak üzere toplam 70 bin 406 dosyayı inceledi. Görev kapsamına girmeyen 2 bin 500 başvuru hakkında da ön inceleme kararı verildi. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.”