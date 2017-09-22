OHAL Komisyonu ilk kararlarını ne zaman verecek?

OHAL kapsamındaki işlemleri değerlendirecek komisyon geçen pazartesi görece başladı.







Milliyet’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre komisyon çalışmalarını kapatılan Askeri Yargıtay binasında yürütüyor.







Komisyon işlemleri başbakanlık tarafından hazırlanan yazılımla sürdürürken, ilk kararların ekim ya da kasım ayında verilmesi hedefleniyor. Şimdiye dek 102 bin başvurudan 80 bininin ilk kaydı tamamlandı. Bu sayının 120 bine çıkması bekleniyor.





Yeni KHK’lar çıkınca da 60 gün itiraz süresi tanınacak. Komisyon ilk iş olarak ihraç kararı veren kurumlara yazı göndererek 29 Eylül’e kadar ihraç nedenlerini kendilerine bildirmesini istedi.





Bilgileri tamamlanana öncelik





Komisyon binasında inşaat sürerken, yazılım, arşiv ve dosyalama bölümleri öncelik verilerek tamamlandı. Henüz Askeri Yargıtay binasının amblemleri dahi duran binada dosyalar üzerine çalışılıyor.





Dosyaları toplamakla işe başlayan komisyon çalışanları, valiliklere yapılan başvuruları direkt olarak ekrana getiren yazılımla çalışıyor. Bilgisayarlardan karekodlu evraklara çıktı alınarak her başvuru dosyalama bölümünde saklanıyor.





Çıktılar, kurumlara göre ayrılan dokuz farklı renkteki dosyalara konuluyor. Dosyaların üzerine hangi KHK’yla ihraç kararının verildiği, hangi kurumun kararı verdiği, itirazda bulunan kişinin ismi ve adresi yazılıyor. Kurumlara göre tasnif edilen dolaplarda dosyalar arşivleniyor.





Gelen başvurulara, emniyet birimlerinden gelen dosyalar ve tespitler de eklenerek ön incelemeden geçirilecek. Komisyon KHK sırasına göre inceleme yapmayı düşünüyor. Ancak evrakların tamamlandığı dosyalarda karar için öncelik olacak.





İtiraz yolu açık





Komisyonda yedi üye var. Bunun yanı sıra 28 hâkim/savcı, 23 müfettiş, 12 uzman, 118 müdür-memur olmak üzere toplam 181 kişi çalışıyor.





Komisyonun her üyesine bağlı hâkim-savcı, müfettiş ve uzmanlar, ilgili üyelere dağıtılan kurumların dosyalarını inceleyecek.





Komisyonun geri çevirdiği başvurulara yargı yolu açılacak. Kararlar kamuoyuna açıklanmayacak ancak ilgili kişiye gerekçeli tebliğ edilecek.







‘Kanaat’e de kontrol





OHAL Komisyonu, dosya üzerinde çalışırken, kişinin ihraç edilen kuruma MİT, emniyet ve başbakanlıktan giden bilgileri de isteyecek. Kurumun değerlendirmesi de kontrol edilecek.





Komisyonu en çok zorlayan konu ise kanaat üzerine ihraç. Komisyon bu kanaatin doğruluğunu da denetleyecek.





OHAL Komisyonu yetkilileri, KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın dosyalarının öncelikli olarak ele alınıp alınmayacağı ya da ne zaman ele alınacağı konusunda bir açıklamada bulunmamayı tercih etti.