Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu görev süresi bir yıl uzatıldı /26 Aralık 2018 11:28

OHAL Komisyonu görev süresi bir yıl uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OHAL Komisyonu görev süresi bir yıl uzatıldı Sonraki Haber >>

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Bir KHK' lının dramı mecliste

Bir KHK' lının dramı mecliste

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Yemek arabası bir anda patladı

Yemek arabası bir anda patladı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

İyi parti grubunda esnafın isyanı

İyi parti grubunda esnafın isyanı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:15