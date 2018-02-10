Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu AİHM'i kandırıyor /10 Şubat 2018 12:08

OHAL Komisyonu AİHM'i kandırıyor

CHP'nin OHAL uygulamalarını araştırmak için oluşturduğu komisyonda yer alan Parti Meclisi üyesi Yıldırım Kaya, OHAL Komisyonu'nun insanların hak aramalarını engellemek için çalıştığını ve buraya yapılan başvurulara 7-8 yıldan önce yanıt alınamayacağını söyledi. Kaya, OHAL Komisyonu'nun işlevinin AİHM'i oyalamak olduğunu savundu.

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CHP’nin OHAL uygulamalarını araştırmak, KHK’larla ihraç edilenleri hukuksal olarak yönlendirmek amacıyla parti bünyesinde oluşturduğu inceleme komisyonuna 70 bin başvuru yapıldı. CHP’nin OHAL Komisyonu’nda görev alan Parti Meclisi (PM) üyesi Yıldırım Kaya, “Başvuru yapanlardan 20-25 bin kişiyle yüz yüze görüştüm. 70 bin dosyayı inceledik. Mağdur olduğunu tespit ettiğimiz dosyaları ilgili bakanlıklara gönderdik. OHAL bitene kadar komisyonumuz çalışmalarını sürdürecek” dedi.

Hükümet tarafından oluşturulan OHAL Komisyonu ile CHP’nin kendi bünyesinde yürüttüğü OHAL incelemelerine ilişkin, Milliyet gazetesinden Şevket Yaman’a konuşan Kaya, OHAL Komisyonu’nun sonuç alması için 7-8 yıl beklenebileceğini, komisyonun insanların hak aramasının yolunu kapattığını ve AİHM’in de ‘kandırıldığını’ söylediç Yaman’ın açıklamaları şöyle:

OHAL BİTENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ: Çalışmalarımız kapsamında 20-25 bin kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Komisyonumuza 70 bin başvuru yapıldı. Bu 70 bin dosyayı teker teker inceledik. Gerçekten mağdur olduğunu tespit ettiklerimizin dosyalarını ilgili bakanlıklara gönderdik. Ayrıca bu kişilere hukuksal destek vererek, ne yapmaları, nereye başvurmaları gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunduk. OHAL uygulaması bitene kadar, bu konuda mağdur olmuş insan kalmayana kadar komisyonumuzun faaliyetini devam ettireceğiz. Genel Başkanımızın talimatı da o yönde. Ancak şu anda hükümet tarafından oluşturulan OHAL Komisyonu ile bir temasımız bulunmuyor.

ARTIK İNSANLAR KOMİSYONDAN SONUÇ BEKLEMİYOR: OHAL Komisyonu’nun sonuç alması için 7-8 yıl beklenir. Çünkü bu komisyon artık insanların yargıya gidiş yolunu kapatan bir oyalama komisyonu halini aldı. Artık insanlar komisyonun sonucunu beklemiyor. Çünkü yargıya gidebilmek için komisyonun karar vermesi gerekiyor. İnsanlar sadece yargıya gitmek için karar çıkmasını bekliyor. Böyle bir komisyonun kurulması bile hataydı. Normal olarak insanlar dava açacaklardı, mahkemeler de inceleyip karar verecekti. Daha sonra Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar başvuracaklardı. İşte bu komisyonu kurarak, insanların hak arama yollarını kapattılar. AİHM’yi de kandırdılar. ‘Hep biz kandırılıyoruz bu kez de biz kandıralım’ dediler ama bu iş Türkiye’nin aleyhine oldu. Adaletin terazisini tutan eli kırdılar. Bu denli önemli bir işi de maalesef beceriksiz bir ekibe verdiler. Bu komisyonun vereceği kararlarla sonuç değişmiyor. Bir faydası olmuyor. Mağdurların sorununu tamamen ortadan kaldırmak için önce yargının iyi işlemesi ve adaletli hale getirilmesi gerekiyor.
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