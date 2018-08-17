Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu 30 bin başvurudan yalnızca 1900'üne kabul kararı verdi /17 Ağustos 2018 22:15

OHAL Komisyonu 30 bin başvurudan yalnızca 1900'üne kabul kararı verdi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler ve kapatılan kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak 30 bin itiraz başvurusunu sonuçlandırdı. Komisyon, bin 900 başvuru hakkında kabul kararı verdi.

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Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na bugüne kadar 118 bin 660 müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

30 bin başvuru sonuçlandırıldı

Bugüne kadar 30 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, bin 900 müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.

Başvuruların 28 bin 100'ünü reddeden Komisyonda, 88 bin 660 müracaatın incelenmesine ise devam ediliyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

Öte yandan, OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı son KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru süresi ise 5 Eylül'de sona erecek.

Türkiye’de başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından başlayan ve 728 gün süren Olağanüstü Hal (OHAL) 18 Temmuz'da kaldırılmıştı.


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