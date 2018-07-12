Samanyolu Haber /Gündem / Saray OHAL Kaldırmıyor; İsim değiştiriyor... AKP Kısmi OHAL için yasa hazırladı... /12 Temmuz 2018 09:02

Saray OHAL Kaldırmıyor; İsim değiştiriyor... AKP Kısmi OHAL için yasa hazırladı...

Darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 2 yıl sonra, 19 Temmuz'da sona ermesi beklenen olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili yeni bir çalışmanın yapıldığı öğrenildi. Hürriyet'in aktardığına göre 'gerekli olduğu hallerde' kullanılması için 'kısmi OHAL' düzenlemesi yapılacak. Düzenleme, TBMM'de görüşülecek.

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20 Temmuz'da 2. senesi dolacak olan OHAL konusu geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre bazı AKP kurmayları, “Henüz gerekli çalışmaları yapılmadı. OHAL bir süre daha devam etsin” derken, diğerleri karşı çıkarak seçim meydanlarında kaldırılacağı sözü verildiğini dile getirdi. 
TBMM'YE GETİRİLECEK

OHAL yerine Terörle Mücadele Yasası’nda değişikliği gidilmesi benimsendi. Bu düzenlemenin “KHK ya da yasayla mı” yapılacağı da tartışıldı ve TBMM’ye getirilmesine karar verildi.

100 MADDELİK DÜZENLEME

Buna göre yeni Meclis’in ilk icraatı, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik olacak. Yaklaşık 100 maddelik yasal düzenleme, TBMM’nin yönetimi ve komisyonlarının seçimi yapıldıktan sonra gündeme gelecek. Gelecek hafta Meclis’e gönderilmesi beklenen teklif kapsamında sisteme 'kısmi OHAL, kriz yönetim bölgesi veya güvenli bölge oluşturma' adında yeni uygulamalar girecek.
BÜYÜK TERÖR OLAYLARINDA BÖLGESEL OLARAK İLAN EDİLECEK

Büyük terör olayları karşısında olayın bulunduğu bölgede OHAL ilan edilecek. Hükümete, ilgili bakana veya valilere, il ve ilçelerin özel durumlarında sadece o bölgede geçerli olmak ve süre belirtmek kaydıyla ‘bölgesel kriz yönetimi” ilan etme yetkisi verilecek.


GEÇİCİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Yayın yasağı, önleme gözaltısı, ev ve araç arama gibi konularda prosedür kalkacak veya azaltılacak. Yetki devri gündeme gelecek. Güvenli bölge oluşturma kapsamında, geçici sokağa çıkma yasağı ilanı, kentlerde gösteri yürüyüşlerini veya etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekânları kapatma yetkisi verilebilecek.

OLASI DOĞAL AFETLER DE DAHİL


Bu bölgelerde, yargı ve güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesi için yayın yasağı, ev ve araç arama, gözaltı, teknik takip, dinleme gibi konularda yetki aktarımı yapılacak. Belli bölgeyi kapsayan bu uygulama süreli olacak, gereksinim ortadan kalktığında kısıtlamalar sona erecek. Aynı zamanda olası doğal afetlerde de kriz bölgeleri ilan edilebilecek.
İÇİŞLERİ'NE YENİ YETKİ

Önceki gün bakanlıkların yeniden yapılanmasını içeren kanun hükmünde kararname (KHK) İçişleri Bakanlığı’nın görevleri yeniden tanımlanırken, kısmi OHAL’e olanak veren düzenleme de yapılmıştı. Bakanlığın görevleri arasına, 'yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak' hükmü konulmuştu.
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