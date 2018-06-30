Samanyolu Haber /Gündem / OHAL kalkıyor, KHK'lar kalıyor /30 Haziran 2018 13:40

OHAL kalkıyor, KHK'lar kalıyor

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in 730 gün sonra 19 Temmuz'dan itibaren kalkacağı ancak KHK'ların devam edeceği ileri sürülüyor.

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Sözcü'nün haberine göre 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 kez 3’er aylık dönemlerle uzatılan OHAL için 19 Temmuz’a kadar TBMM’ye yeni bir uzatma tezkeresi sunulmayacak ve OHAL de kendiliğinden kalkmış olacak. 
OHAL kapsamında bugüne kadar çıkarılan 31 KHK ile, kamudan 110 bin 778 kişi ihraç edildi. Çok sayıda okul, pansiyon, yurt, vakıf, dernek, gazete, dergi TV, radyo, sendika, federasyon ve üniversite kapatıldı. 15 Temmuz gecesi olaylara müdahale eden sivillere yargı zırhı getirildi. YAŞ’ın yapısı değiştirildi, Genelkurmay Başkanı atanmak için kuvvet komutanlığı yapma şartı da kaldırıldı.

NE DEĞİŞECEK?

MİT Müsteşarı'nın tanıklığı Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandı. Askeri okullar kapatıldı, evlilik programları ve kış lastiği uygulaması bile OHAL kapsamına alındı. OHAL kalkınca gözaltı süresi düşecek ve en fazla 4 gün olacak. OHAL ilk ilan edildiği dönemde gözaltı süresi 30 gün olarak uygulanmıştı.

OHAL’in kalkması ile öğrenime ara verme, haberleşme araçlarına el koyma, miting, gösteri, konser, sergi, tiyatro gibi etkinlikleri yasaklama yetkileri de sona erecek. 
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