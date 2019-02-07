OHAL’in en küçük kurbanlarından biriydi ... Bugün vefatının yıl dönümü

Beyin kanseri teşhisi konulan 12 yaşındaki Furkan Dizdar’ın özel bir boyutu bulunan hastalığının tedavisi için Küba’da bir hastane bulunmuş ve hastaneden acil kabul alınmıştı. Ancak Furkan ve ailesinin pasaportlarına havalimanında el konulduğu için aile OHAL nedeniyle yurt dışına çıkamamıştı.











Tedavi için havalimanına gelen Dizdar ailesinin pasaportlarına OHAL KHK’sı gerekçe gösterilerek Hizmet Hareketi’ne yakınlıkları nedeniyle el konulmuştu. Tedaviye gidemeyen 12 yaşındaki Furkan’ın hastalığı ilerlemiş, önce yüzünün bir tarafı felç olmuştu. Ardından hastalık gözüne sıçradı, bir gözü görmez olan Furkan dizdar, 7 Şubat 2017’de hayata gözlerini acılar içinde yumdu.





KÜBA’YA GİDECEKLERDİ

Furkan’ın kanser türünün Türkiye’de tedavisi olmaması nedeniyle, “30 gün ömrü kaldı” denilerek evine gönderilmişti. Aile yaptığı araştırmalar sonucunda Küba’da Furkan’ın yakalandığı kanser türünün tedavi edildiğini belirledi. Hastaneden alınan kabulün ardından, aile Küba’ya gitmek için yola çıktı.





Ancak havalimanında Furkan dahil tüm ailenin pasaportlarına el kondu. Aile sadece Furkan’ın gitmesi yönünde ısrar etse de buna da izin verilmedi.









Ailenin valilik, savcılık, emniyet arasındaki çabaları haftalarca devam etti ancak pasaportlar geri verilmedi.





Bu sırada önce Furkan’ın yüzünün bir tarafı felç oldu. Sonra hastalık gözüne sıçradı. Gözlerinden biri görme yeteneğini kaybetti.









12 yaşında hayatını kaybeden Furkan Dizdar





AKİT’İN PATRONU FURKAN’IN ÖLÜMÜYLE DALGA GEÇTİ

Furkan’ın göz göre göre ölüme sürüklenmesi üzerine sosyal medyada oluşan tepki sonrası Akit Gazetesi’nin iki patronundan biri olan Ali Karahasanoğlu, konuyla dalga geçen bir yazı kaleme almıştı. Furkan’ın ölümünden iki gün sonra 9 Şubat 2017’de yayınlanan yazıda Karahasanoğlu şunları yazmıştı:





“12 yaşındaki Furkan..





Beynindeki tümörü tedavi ettirmek için Küba’ya gidecekmiş..





Ailesi ile birlikte, havalimanına geldiklerinde öğrenmişler ki..





‘Pasaportları iptal olmuş.’





Niçin olduğunu tahmin edin artık..





Malum süreç sebebi ile.





Resmi görevlilere, ‘Ailecek gitmeyelim.. Sadece Furkan gitsin’ demişler..





Yine anlatamamışlar..





Ve o Furkan..





Önceki gün vefat etmiş..





Sosyal medya hesaplarında bu haberi yayarak, ‘Furkan artık yok. Gurur duyun’ diyorlar..





Furkan henüz daha akil baliğ olmadan bu yalan dünyaya veda ettiğine göre..





Diyeceğimiz ancak şu olabilir:





‘Allah yakınları için, şefaatçi eylesin’





Dileğimiz bu..”