OHAL bitti... Pasaportlar ile ilgili önemli açıklama









KHK’lar yasalaştıysa da pasaport iptal kararlarınını ebedi olmadığını söyleyen Altıparmak, “KHK’lerdeki pasaport kuralının geçerlilik süresi de OHAL’le birlikte bitmiştir. Bugün itibariyle başka bir kural mevcut olmadığına göre ihraç edilenler hakkında, başvuran kişiyle ilgili, genel hükümlerden kaynaklanan başka engel yoksa pasaportlarının verilmesi gerekir. İhraç tek başına pasaport verilmesine artık engel sayılamaz.” dedi.





İşte o açıklamalar;





“OHAL sonrası ihraç edilenlerin pasaportlarının ne olacağı ile ilgili sorular var. Görüşümü bu floodda bulabilirsiniz. 1. Bilindiği gibi ihraç KHK’leri de yasalaştı, bu yasalarda ihraç edilenlerin pasaportlarının ilgili pasaport birimlerince iptal edileceği belirtiliyor.





2. Her ne kadar KHK’ler yasalaştıysa da pasaport iptal kararlarının ebedi kararlar olduğu ileri sürülemez çünkü hakkında ihraç kararı verilen kişinin bu yasa nedeniyle ebediyen pasaport alamayacağının ileri sürülmesi açıkça hakkın özüne müdahale anlamına gelecektir.





3. OHAL bittiğine göre artık değerlendirme sadece AY 13. maddesine göre yapılabilir ve hakkın özüne müdahale niteliğinde böyle bir yorumun kabulü mümkün değildir. O halde ilgili KHK’lerdeki pasaportun iptal edileceği hükmünün geçerlilik süresi nedir?





4. Pasaport yasağı yukarıda açıklandığı gibi ebedi olamayacağına göre bu kuralın geçerlilik süresini belirlemek gerekir. Her ne kadar yasalaşsa da esasen bir OHAL KHK’si olarak çıkarılmış olan KHK’lerdeki pasaport kuralının geçerlilik süresi de OHAL’le birlikte bitmiştir.





5. Bugün itibariyle başka bir kural mevcut olmadığına göre ihraç edilenler hakkında, başvuran kişiyle ilgili, genel hükümlerden kaynaklanan başka engel yoksa pasaportlarının verilmesi gerekir. İhraç tek başına pasaport verilmesine artık engel sayılamaz.”