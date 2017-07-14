Samanyolu Haber /Gündem / OHAL 3 ay daha uzatılıyor /14 Temmuz 2017 14:11

OHAL 3 ay daha uzatılıyor

Başbakan Yıldırım, OHAL'in 3 ay daha uzatılması için MGK'ya teklif götüreceklerini söyledi.

SHABER3.COM

Olağanüstü hal uygulamasının ayın 19'unda dolduğunu hatırlatan Yıldırım, "Prensip olarak bizim hükümet olarak kararımız, MGK'ya uzatılması yönünde teklif götürmek" dedi.
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