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OHAL 3 ay daha uzatılıyor
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14 Temmuz 2017 14:11
OHAL 3 ay daha uzatılıyor
Başbakan Yıldırım, OHAL'in 3 ay daha uzatılması için MGK'ya teklif götüreceklerini söyledi.
SHABER3.COM
Olağanüstü hal uygulamasının ayın 19'unda dolduğunu hatırlatan Yıldırım, "Prensip olarak bizim hükümet olarak kararımız, MGK'ya uzatılması yönünde teklif götürmek" dedi.
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