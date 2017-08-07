Samanyolu Haber /Gündem / Cemaat davalarıyla ilgili AKP Genel Merkezi'nde skandal toplantı /07 Ağustos 2017 14:11

Cemaat davalarıyla ilgili AKP Genel Merkezi'nde skandal toplantı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, yargıda alınması gereken kararların önceden Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'li hukukçular arasında yapılan toplantılarda ele alındığını itiraf etti.

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Selvi yargı kararlarının partide alındığını itiraf etti

Selvi'nin yazısı Parti Devleti'nin itirafı olması yanında yargıdan çıkan kararların önceden partide nasıl kararlaştırıldığının da itirafı niteliği taşıyor. Selvi'nin yazısına göre AKP'li hukukçular Hizmet'le ilgili bir tarih konusunu tartışmış, karar veremeyince takdiri yargıya bırakmış. Selvi bunu büyük bir lütuf gibi sundu yazısında. 

İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle toplantıda, 'F..Ö ile mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikâyetler var, dikkate alın' dedi. Erdoğan’ın bu uyarısı üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, hukukçu milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri, FETÖ’yle mücadelede hangi tarihin esas alınacağı ve hangi kriterlerin geçerli olacağı üzerinde durdu. 17-25 Aralık esas alınsın diyenler oldu, F..Ö’nün devlet için öncelikli tehdit olarak kabul edildiği 26 Şubat 2014 MGK’sının milat olarak kabul edilmesini önerenler çıktı. Sonuç olarak takdirin, yargılamaları yapan mahkemelere bırakılması görüşü ağırlık kazandı."

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