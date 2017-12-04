Oğuz Usluer'den ByLock itirazı: 1 dakika 35 saniyede Üsküdar'dan Mecidiyeköy'e geçmişim

29 kişinin yargılandığı dava bugün Çağlayan'da görülüyor. Ön sıraya oturup sanıkların avukatlarıyla konuşmasını engelleyen jandarmalar mahkeme başkanının kararıyla arka sıraya alındı.







Duruşmada İskenderun 1. Ağır ceza Mahkemesi'nden SEGBİS'le bağlanan tanık dinleniyor. Mahkeme başkanı tanığa sanık Bünyamin Köseli hakkındaki "F... üyeliği" suçlamasıyla ilgili bilgilerini sordu.





"BÜNYAMİN KÖSELİ'NİN TERÖR BAĞLANTISINI GÖRMEDİM'





Tanık Köseli'nin suça konu hiçbir eylemini görmediğini söyledi.





Savcı tanığa Bünyamin Köseli hakkında kullandığı "bölgeci" ifadesinin ne anlama geldiğini sordu. Tanık bölgecinin 4-5 evle ilgilendiğini, esnaflardan para topladığını anlattı.





Tanık, birlikte çalıştıklarını ancak sanıkların bir terör örgütüyle bağlantılı olduklarını gösterecek bir duruma şahit olmadığını söyledi. Ahmet Memiş editörlerin kullanımı için tanıktan bir telefon istediğini söyledi. Tanık da bunu doğruladı.





Daha sonra Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlanan bir tanık dinlendi. Tanığa üniversite yıllarından tanıdığını söylediği Bayram Kaya ile ilgili bildikleri soruldu.





Tanık, 2006 yılı civarında Bayram Kaya ile Beşiktaş'ta bir Kuran kursuna gittiklerini ve sohbetlere katıldıklarını, sonraki yıllarda hiç karşılaşmadıklarını söyledi.





Tanığın ifadesi üzerine Bayram Kaya söz alarak 2005-2006 yıllarında İngiltere'de olduğunu söyledi.





Duruşmaya İzmir Karşıyaka'dan bağlanan tanığın ifadesiyle devam edildi.





Tanığa Muhammed Sait Kuloğlu hakkında bildikleri soruldu. Tanık Kuloğlu'nu arkadaşları aracılığıyla tanıdığını, üniversite yıllarında birkaç kez gördüğünü söyledi.





Duruşma verilen kısa aranın ardından tanık ifadeleriyle devam ediyor. Sait Sefa'nın Haberdar isimli sitesinde çalışan tanık salonda ifade verdi.





Tanık, bir haber sitesi çalışanı olarak çalıştığını, başka bir konuda bilgisinin olmadığını söyledi.





Duruşmada bir diğer Haberdar çalışanının tanık olarak ifadesine geçildi. Tanığa Ahmet Memiş ve Sait Sefa hakkındaki bilgisi soruldu.





Tanık: Çalıştığım diğer haber siteleri gibi bir işleyişi vardı. F ... ile bağlantılı olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgim yok.





Duruşmaya 14:00'a kadar ara verildi.





Sanıklara tanık beyanlarına ilişkin görüş ve talepleri soruldu.





Ara karar: Mahkeme avukat kısıtlılık kararının kaldırılmasına da hükmetti.Mahkeme ayrıca davada yargılanan tüm sanıklar ve sanıkların eşleri hakkında ByLock raporu talep etti.





“Bankaya yardım kastım olsa daha fazla para yatırırdım”





Abdullah Kılıç banka hesaplarıyla ilgili bilirkişi raporlarına dair açıklama yaptı. Kılıç bilirkişi raporlarında Bank Asya'ya yatırılan 1000 TL için “sorgulamaya muhtaç” dendiğini belirterek “Bankaya yardım kastım olsa daha fazla para yatırırdım” dedi.





"Çocuklarımın okulları olmasaydı Bank Asya ile bir işim olmazdı"





Abdullah Kılıç'ın ardından Cuma Ulus söz aldı.. Ulus, 17 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Ulus, tanık Ecevit Kılıç'ın savcıyı ve soruşturma makamlarını yanılttığını söyledi.





"Savcı biraz inceleseydi tanığın kendisini yanılttığını ve bana iftira ettiğini görürdü. Çocuklarımın okulları olmasaydı Bank Asya ile bir işim olmazdı."





Cuma Ulus'un ardından tutuksuz yargılanan Davut Aydın söz aldı. Sağlık gerekçeleriyle tahliye edilen Aydın, duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.





Aydın'In ardından tutuklu yargılanan Halil İbrahim Balta ise sağlık sorunlarının işkence haline geldiğini söyledi vetahliyesini istedi.





Usluer'den ByLock itirazı: 1 dk. 35 saniyede Üsküdar'dan Mecidiyeköy'e geçmişim





Duruşmada tutuklu yargılanan Oğuz Usluer mahkemeye ulaşan telefon kayıtları hakkında konuştu.





"Kayıtlara göre Üsküdar Bulgurlu'da bulunduktan 1 dk. 35 sn. sonra Mecidiyeköy'de bulunuyorum. Bu mümkün değil."