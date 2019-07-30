Samanyolu Haber /Medya / Oğuz Haksever NTV'ye bu mektupla veda etti /30 Temmuz 2019 23:20

Oğuz Haksever NTV'ye bu mektupla veda etti

Oğuz Haksever, NTV'ye veda ettiğini kaleme aldığı mektupla duyurdu. Haksever, "Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum." dedi.

SHABER3.COM

Son zamanlarda gaflarıyla gündemde olan NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliye ayrıldı. Haksever 19 yıl 7 aydır çalıştığı NTV'den ayrılırken bir veda mektubu kaleme aldı.

Haksever NTV'de yayınlanan veda mektubunda şu satırlara yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım,

19 yıl 7 aylık hikâyenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor.

Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık. İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum.

Gerçekten...

İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.

'MESLEK HAYATIMIN YARISINA EŞLİĞİNİZ VE KATKINIZ İÇİN ŞÜKRAN DUYUYORUM'

Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine, meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum. Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum."

"NE YASLI ADASI BE! CANINA OKUMUŞSUN"

Haksever'in mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassı Ada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, mikrofonunun açık kaldığının farkında olmadan "Neresi yaslı adası be. Canına okumuşsun..." dediği duyulmuştu.

Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir." ifadelerini kullanmıştı.

Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış, video kısa sürede internette gündem olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oğuz Haksever NTV'ye bu mektupla veda etti Sonraki Haber >>

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:06:36