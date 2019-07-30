Oğuz Haksever NTV'ye bu mektupla veda etti

Son zamanlarda gaflarıyla gündemde olan NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliye ayrıldı. Haksever 19 yıl 7 aydır çalıştığı NTV'den ayrılırken bir veda mektubu kaleme aldı.





Haksever NTV'de yayınlanan veda mektubunda şu satırlara yer verdi:





"Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım,





19 yıl 7 aylık hikâyenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor.





Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık. İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum.





Gerçekten...





İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum.





'MESLEK HAYATIMIN YARISINA EŞLİĞİNİZ VE KATKINIZ İÇİN ŞÜKRAN DUYUYORUM'





Hayatımın çok önemli bir bölümüne; üçte birine, meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum. Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum."





"NE YASLI ADASI BE! CANINA OKUMUŞSUN"





Haksever'in mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassı Ada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, mikrofonunun açık kaldığının farkında olmadan "Neresi yaslı adası be. Canına okumuşsun..." dediği duyulmuştu.





Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir." ifadelerini kullanmıştı.





Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış, video kısa sürede internette gündem olmuştu.