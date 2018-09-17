Samanyolu Haber /Dünya / Öğretmenleri hukuksuz şekilde iade edilen öğrenciler Moldova'ya madalyayla döndü /17 Eylül 2018 19:21

Öğretmenleri hukuksuz şekilde iade edilen öğrenciler Moldova'ya madalyayla döndü

Moldova kamuoyu 7 Türk öğretmenin hukuksuzca sınır dışı edilmesini tartışırken, ülkedeki hizmet okulu Orizont'un öğrencileri Japonya’daki bilim olimpiyatlarından 2 bronz madalya ile ülkelerine döndü.

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Tr724'den Necdet Çelik'in haberine göre Tsukuba şehrinde bu yıl 30.’su yapılan uluslararası bilgisayar olimpiyatlarında, 86 ülkeden 335 öğrenci yarıştı. 2-7 Eylül tarihlerinde düzenlenen yarışmalarda, Moldova adına dört öğrenci madalya için ter döktü. Orizont okullarından Alexandru Rudi ve Gabriel Cojocaru, kazandıkları bronz madalyalarla, bir kez daha Moldova’nın gururu oldu.
Japonya’daki bilgisayar olimpiyatlarında Orizont öğrencileri Alexandru Rudi (soldan ikinci) ve Gabriel Cojocaru (sağdan ikinci) Moldova’ya birer bronz madalya kazandırdı.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Japonya dönüşünde öğrenciler, sevinçlerini aile ve öğretmenleriyle paylaştı. Bu yıl son sınıfa geçen Gabriel Cojocaru, kendisini yetiştirenlere teşekkür etti. ‘’Öğretmenim, ailem ve okulumun yardımıyla bu kadar yükseklere ulaştım’’ diyen Cojocaru, farklı bir kıtada farklı kültürden insanlarla tanışmaktan çok keyif aldığını anlattı. Bir diğer son sınıf öğrencisi Alexandru Rudi ise, başarısında okulun payını, ‘’Yarışmaya odaklanmamı sağladı. Bana imkan sağladı, gerekli materyalleri temin etti.’’ sözleriyle dile getirdi.

GEÇEN YIL 33 MADALYA GETİRDİLER

Bu başarı her iki öğrenci için de ilk değil. Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları Balkan ve Uluslararası Matematik olimpiyatlarından kazandıkları bronz madalyalarla, yurt dışında Moldova’nın adını duyurdular.

Moldovalı öğrenciler, 2017 yılında uluslararası arenada 43 madalya elde etti. Bunlardan 33’ünü, Orizont okullarının öğrencileri kazandı.

Ülkede 24 yıllık geçmişe sahip Orizont okullarının 5 şubesinde 1700 öğrenci okuyor. Mezunların yüzde 65’i yurt dışındaki prestijli üniversitelerde öğrenim görüyor.
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