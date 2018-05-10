Samanyolu Haber /Dünya / Öğretmenin başörtülü derse girme talebi reddedildi /10 Mayıs 2018 10:57

Öğretmenin başörtülü derse girme talebi reddedildi

Berlin'de Müslüman bir ilkokul öğretmeninin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin İş Mahkemesi'ne açtığı dava reddedildi.

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Mahkeme, Berlin Eyaleti'nde 2005'te yürürlüğe giren ve öğretmenler, polis ve mahkeme yetkililerinin dini ve dünya görüşlerini yansıtan semboller kullanmasını yasaklayan Tarafsızlık Yasası'nın anayasaya uygun olduğuna hükmetti ve karara gerekçe olarak da bu yasayı gösterdi.

Almanya'da 2015 yılından bu yana her vilayette Müslüman öğretmenlere ilişkin farklı uygulamalar var.

Almanya Anayasa Mahkemesi, üç yıl önce kamuya ait tüm okullarda öğretmenlere başörtüsü yasağı getirilmesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Federal mahkeme karara gerekçe olarak da din özgürlüğünü göstermişti. Fakat her vilayette farklı uygulamalar geçerli. Kamu çalışanlarının yüzlerini kapatacak şekilde örtünmeleri ise tüm ülke genelinde yasak.

Berlin'deki ilkokul öğretmeni, başörtüsüne izin verilen meslek lisesindeki görevine atanmadan önce bir ilkokulda çalışıyordu ve bu görevine devam etmek istiyordu. Ancak başörtüsü taktığı için yaşı daha büyük öğrencilerin eğitim gördüğü okula atandı.

Öğretmen, ilkokulda ders verebilmek için Berlin Eyaleti'ne dava açmıştı.

Öğretmeni haksız bulan hâkim "İlkokul öğrencilerine ders verecek bir öğretmenin başörtüsü takmamasını doğru buluyoruz" dedi.

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