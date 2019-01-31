Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmen Evren Civelek’e 25 yıl 6 ay hapis cezası /31 Ocak 2019 10:52

Öğretmen Evren Civelek’e 25 yıl 6 ay hapis cezası

İki küçük çocuğu, annesi ve kayınpederini cezaevi ziyareti dönüşü kaybeden, tutuklu öğretmen Evren Civelek’e 25 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza üst sınırdan verilirken, yarı oranda da artırıldı.

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MedyaBold.com'da Cevheri Güven'in özel haberine göre Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi Evren Civelek’i, silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlarından ayrı ayrı cezalandırdı. Mahkeme iki cezada da yarı oranında artırım yaptı. Böylece mahkeme Civelek’i toplamda iki ayrı suçtan artırımla birlikte 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın açıklanmasıyla birlikte tutukluluk halinin de devamına karar verdi.




İKİ ÇOCUĞUNU ANNESİNİ VE KAYINPEDERİNİ KAYBETTİ KARISI AĞIR YARALI
Evren Civelek, ailesinin cezaevi ziyareti sonrası dönüş yolunda yaptıkları kazayla gündeme geldi.
7 Aralık 2018 Cuma günü, eşi Hatice Civelek, kızları Naime (8) ve Betül (3), annesi Havva Civelek ile kayınpederi Emin Balıkçı, Kırıkkale Keskin Cezaevi’ne giderek Evren Civelek’i açık görüşte ziyaret ettiler. Düzce’ye dönüş yolunda kaza yapan araçta, Evren Civelek iki çocuğunu, annesini ve kayınpederini kaybetti. Eşi Hatice Civelek ise ağır yaralandı.

Kazanın ardından Evren Civelek’e Düzce’de çocuklarının, Rize’de annesinin cenazesine katılması ve Ankara’daki eşini hastanede ziyaret etmesi için toplam iki gün izin verildi. Evren Civelek iki kızını defnettikten sonra Ankara’da eşini ziyaret etti ve ardından Rize’ye annesinin cenazesine gitti.
Kazanın ardından Civelek için yapılan tutuksuz yargılama talebi reddedildi. Psikoloğun “intihar edebilir” raporuna rağmen reddedilen tahliye talebine yapılan itiraz da reddedildi.
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