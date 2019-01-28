Öğretmen atamasında ‘sözlü mülakat’ isyanı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2016 yılında, KPSS'de yeterli puan alan öğretmen adaylarına sözlü mülakat şartı getirmişti. KPSS puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak adayın atama ortalaması elde ediliyordu. KPSS'den belirlenen taban puanın çok üzerinde puan alan yüzlerce öğretmen adayı yapılan sözlü mülakatlarla elendi.







TÜRKİYE 6.'SI OLDU AMA…









Mülakatta elenen isimlerden KPSS Türkiye 6.'sı Erkan Demir ‘atanma haklarının ellerinden alındığını’ savundu. Demir şöyle konuştu: “Öğretmenlik atamasında mülakat sistemi ile mağdur edilen öğretmen adaylarından yalnızca bir tanesiyim. Benim gibi KPSS'den yüksek puan alıp atanmaya hak kazanmışken, mülakat sistemi ile bu hakkı elinden alınan yüzlerce öğretmen adayı bulunmaktadır. Mülakat komisyonlarına verdiğimiz itiraz dilekçelerine ‘Maddi bir hata saptanmamıştır' şeklinde sabit cevaplar veriliyor. Mülakatta neden baraj altı bırakıldığımızla ilgili hiçbir neden söylenmiyor. Oysa sordukları soruları doğru olarak da cevapladım. Mülakatta soruları doğru cevapladığımız halde puanlarımız düşürülerek atanma hakkımız elimizden alınmıştır.”









“ÖĞRENCİLERİME KAVUŞMAYI BEKLİYORUM”









Hakkında dava, mahkeme, soruşturma gibi herhangi bir yargısal süreç bulunmadığını kaydeden Demir, “3 yıldır kontenjanda olmama rağmen mülakat sistemi yüzünden eleniyorum. Sicilim tertemiz olup en ufak bir olaya karışmışlığım yoktur. Şu an 2018 KPSS'de 93.2 puanla sınıf öğretmenliği alanımda Türkiye 6.sıyım ve mülakatsız bir alımla mesleğime öğrencilerime kavuşmayı bekliyorum. Mülakatsız KPSS puan üstünlüğüne dayalı hakkımızla atama istiyoruz” dedi.





1 DAKİKALIK MÜLAKAT





‘Mağdurlar’ sözlü mülakatın yaklaşık 1 dakika sürdüğünü ve komisyonun hiçbir detaya girmeden kişilere göre puan verdiğini iddia ediyor.





İŞTE MÜLAKATIN KONULARI





MEB'in Sözlü Mülakat Komisyonu, bakan veya görevlendireceği birim amirince belirlenen kamu görevlilerinden oluşuyor. Başarı puanı, her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları ise şöyle;





-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 25

-İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 25

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yüzde 25

-Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 25.





Bugüne kadar bir araya gelen KPSS mağdurlarının aldıkları puan ve mülakat sonuçları şöyle;