Samanyolu Haber /Gündem / Öğretmen Açıkkollu'nun ölümüne şahit olan koğuş arkadaşı konuştu /03 Eylül 2018 11:11

Öğretmen Açıkkollu'nun ölümüne şahit olan koğuş arkadaşı konuştu

15 Temmuz’dan sonra gözaltında işkence ile öldürülen Gökhan Açıkkolu’nun polislerin işkencesiyle ölümüne dair yeni bir tanık daha konuştu.

Gökhan Açıkkollu'nun ölümüne şahit olan öğretmen anlattı

İşkence sonrası şahit olduklarını ve 4-5 Ağustos tarihlerinde yaşananları aktaran şahit, “Kafasında darp  izleri vardı, vücudunda darp  izleri vardı. Yanımızda ona müdahale eden gözaltında bir doktor vardı. Vefat etti. Arkadaşı kurtaramadık dediler. O gece çok ciddi işkence yapılmış kendisine ve işkence sonunda vefat etti” dedi.

Gözaltında iken şeker krizine girmiş olmasına rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülen Gökhan Açıkkollu,  işkence ile ölümü raporlarla ve otopsi ile de tescillenmişti.

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