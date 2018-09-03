Öğretmen Açıkkollu'nun ölümüne şahit olan koğuş arkadaşı konuştu

İşkence sonrası şahit olduklarını ve 4-5 Ağustos tarihlerinde yaşananları aktaran şahit, “Kafasında darp izleri vardı, vücudunda darp izleri vardı. Yanımızda ona müdahale eden gözaltında bir doktor vardı. Vefat etti. Arkadaşı kurtaramadık dediler. O gece çok ciddi işkence yapılmış kendisine ve işkence sonunda vefat etti” dedi.





Gözaltında iken şeker krizine girmiş olmasına rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülen Gökhan Açıkkollu, işkence ile ölümü raporlarla ve otopsi ile de tescillenmişti.



