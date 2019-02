'Öğrenciye taciz hükümetin yalanlarının ifşa olduğu andır'

AKP hükümetinin başörtüsü meselesinde samimi olmadığını belirten HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Demirel’in yaşadıklarını “hükümetinin yalanlarının ifşa olduğu an” diye niteledi. Gergerlioğlu, “Merve Demirel haksızlık gördüğü bir alanda anayasal hakkını kullanan bir öğrencidir. Bir açıklama yapıp dağılacaklardı. Ama gözaltı sırasında Merve Demirel’in bir polis memuru tarafından taciz edildiği fotoğraf karelerine yansıyor. Bu dehşet verici olay karşısında tüm kamuoyu ayağa kalktı bu kabul edilemez bir durumdu. Toplumun her kesiminde tepki oluştu” diye konuştu.







KHK’LILARIN ŞEYTANLAŞTIRILDIĞINI ANLATAN BİR AÇIKLAMA





Gergerlioğlu, şunları söyledi: “Emniyetten gelen cevap fiilden daha büyük bir faciaydı. Yapılan hareketi adeta onaylayan bir açıklama. Göstericinin babasını araştıran bir açıklama ve F.. üyesinin kızına bu yapılır’ anlamında bir açıklama geldi. Bu memur hakkında bir idari soruşturma başlatılması gerekiyordu ama olayın üstü kaplatılmaya çalışıldı. İleri sürülen gerekçeler de aslında bizim uzun süredir söylediğimiz KHK’lilerin nasıl şeytanlaştırılmaya çalışıldığını anlatan bir açıklamaydı.”





EMNİYET MÜDÜRÜ VE İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMELİ





Açıklamanın sorumluluğunu taşıyan Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini belirten Gergerlioğlu, “Normal bir devlette böyledir. Bu denli toplumun her kesiminin ayağa kalktığı bir fiil işlendi. Gereken işlemler yapılmalı ve suçlular hesap vermelidir” dedi.





OHAL DÖNEMİNDE DÜŞMAN HUKUKU UYGULANIYOR





OHAL dönemi ile muhaliflere düşman hukuku uygulanmaya başladığını ifade eden Gergerlioğlu, “Ortaçağda bu vardı. Bir takım otoritelerin suçlu, hain, şeytan diye nitelediği kişiler imha ediliyordu, yok ediliyordu. Şu anda da her türlü muhalif şeytanlaştırılıyor yok edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı. “AKP’nin istemediği her kişi şeytandır ve bunlara her şey yapılabilir” diyen Gergerlioğlu, “Diyelim ki babası F... üyesi olsun, kızına böyle bir şey yapılabilir mi? Ya da diyelim ki suçlu, bir suçluya başka bir suç içeren bir şey yapılabilir mi” diye sordu.





SOKAKTA BUNU YAPAN EMNİYETTE NELER YAPMAZ





“Türkiye’nin başkentinde, ortalık yerde, sokak ortasında bu fiili çekinmeden yapan kişiler gözaltı merkezleri veya cezaevlerinde neler yapmaz” diyen Gergerlioğlu, yaşananların Türkiye’nin bir polis devleti haline geldiğini gösterdiği söyledi.





AKP’nin başörtüsüne yönelik yasaklamalara karşı oluşan toplumsal hareketlilik üzerinden iktidar olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Edebiyatını yaparak iktidara geldiği başörtüsü konusunda samimi olmayan bir iktidar var. Aslında kendisi tamamen yozlaşmış ve kokuşmuş bir durumda. Gücü esas alan bir anlayışla güçsüzü ezen bir pozisyonda.”





ZULÜM EDENLER İNSANLARIN NAMUSU İLE OYNUYOR





Gergerlioğlu şunları dile getirdi: “Merve Demirel’in başına gelenler hükümetin yalanlarının ifşa olduğu andır. Ortadoğu’da birçok işgalde de görüldüğü gibi, zulüm edenler bilhassa insanların onur namus şeref hassasiyetleriyle oynamaya çalışmışlardır. Hükümetin ‘başörtülü olsan bile beni bağlamaz ve bunun üstünü de kapatırım’ tavrı AKP iktidarının bu konuda samimi olmadığını gösteriyor. Kendisine itaat eden insanları tercih ediyor. Başörtülü ya da başörtüsüz fark etmiyor.”