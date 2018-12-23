Öğrencisiz fakültelere 1 milyonluk harcama!

Üniversite öğrencilerinin sayısıyla övünen AKP’nin açtığı üniversitelerde yaşanan usulsüzlük ve israf gözler önüne serildi. Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde yaşanan usulsüz harcamalar Sayıştay raporlarına yansıdı.





Birgün Gazetesi'nin haberine göre BTÜ’de öğrencisi olmamasına rağmen harcama yapılan fakülteler nedeniyle 1 milyon 116 bin 595 lira israf edildi. Üniversite bünyesinde açılan Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin öğrencisinin bulunmadığı öğrenildi.









İletişim Fakültesi’nde maaş+cari giderler için 2014 yılında 148 bin 417 TL, 2015 yılında 122 bin 384 TL, 2016 yılında 91 bin 455 TL ve 2017 yılında da aralık ayı hariç 342 bin 134 TL olmak üzere toplamda 704 bin 392 TL harcama yapıldı. Denizcilik Fakültesi’nde maaş+cari giderler için 2014 yılında 124 bin 143 TL, 2015 yılında 57bin 413 TL, 2016 yılında 129 bin 427 TL ve 2017 yılında da aralık ayı hariç 101 bin 218 TL olmak üzere toplam 412 bin 203 TL harcama yapıldı. Sanat ve Tasarım Fakültesi içinse herhangi bir harcama yapılmadığı tespit edildi.









