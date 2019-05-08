Samanyolu Haber /Gündem / Öğrencileri Prof. Dr. Füsun Üstel'i cezaevine uğurladı /08 Mayıs 2019 10:38

Öğrencileri Prof. Dr. Füsun Üstel'i cezaevine uğurladı

Doğu ve Güneydoğu illerinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı Barış Bildirisi’ni imzaladığı için “terör örgütü propagandası” yapmak suçlamasıyla yargılanan ve yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 3 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onanan Prof. Dr. Füsun Üstel dün İstanbul Adliyesi’nden cezaevine uğurlandı.

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Akademisyen Füsun Üstel’i uğurlamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Garo Paylan ve Ali Kenanoğlu, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Pınar Saip, eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, Halkların Demokratik Kongresi Eşsözcüsü Onur Hamzaoğlu, Barış Akademisyenleri ve Üstel’in öğrencileri geldi. 

“Barış isteyen akademisyenlerin yeri hapis değil üniversitedir” pankartının açıldığı uğurlamada kısa bir konuşma yapan Füsun Üstel, kendi durumunun çok özel olmadığına dikkat çekerek “Bundan bir süre önce, farklı farklı kuşaklardan gelen farklı hikâyeleri olan çok sayıda akademisyen sadece barış talebi üzerinden bir araya gelerek sesini duyurmak istedi. Bu ses sanırım bazı çevreler açısından çok rahatsız ediciydi. Ama sözün bittiği yerde değiliz, henüz sözün başladığı yerdeyiz. Sözümüzü yükselteceğiz. Vatandaş olarak, haklarımızı ve barış içinde yaşam talebimizi yükselteceğiz.” diye konuştu.
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