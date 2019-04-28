Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci de öğretmen de sayısalda dökülüyor /28 Nisan 2019 09:31

Öğrenci de öğretmen de sayısalda dökülüyor

Türk Eğitim Derneği’nin (TED), eğitim sistemine ilişkin raporu eğitimin içler acısı durumunu ortaya koydu

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir dönem yöneticilik yaptığı, Saray’da Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi olan ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun yönettiği Türk Eğitim Derneği’nin (TED), eğitim sistemine ilişkin raporu açıklandı.

Raporda, ciddi eleştiriler yer aldı. TED’in düşünce kuruluşu TEDMEM’in, 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu’nda dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

Eğitim payı yetersiz

2017 yılına göre, MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yaklaşık yüzde 1 azalmıştır. Eğitime ayrılan kaynaklar Türkiye’nin eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yeterli değildir.

Okul dışı

Temel eğitimde olması beklenen 6-13 yaş aralığında 154 bin çocuk okul dışında kalmıştır. Türkiye’de öğrenciler ortalama 12.1 yıl okulda kalmalarına rağmen sadece 8.9 yıla eşdeğer bir eğitim almaktadır.

Sayısal sıfır!
Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) matematik testinin başarı oranı 100 üzerinden 24.77 ile diğer alt testler arasında en düşük değere sahip. Matematik testinde öğrencilerin doğru yanıt ortalaması 20 soruda 4.95. Öğretmenlik alan bilgisi testinde (ÖABT) öğretmen adaylarının ilköğretim matematik alanında doğru yanıt ortalamaları 50 soruda 12.48. İlköğretim matematik, kimya ve lise matematik 15 doğru cevap ortalamasının altında kalan alanlar oldu.

Kontenjanlar boş 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında boş kontenjanların bulunması, bu alanda bir arz-talep dengesizliğine ve mesleki eğitim-işgücü piyasası ilişkisinin yetersizliğine işaret etmektedir. 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılında Anadolu meslek programlarında 214 bin 34 kontenjan boş kalmıştır.

Üniversiteli işsizler

25-34 yaş aralığında olup üniversite mezunu olanların oranı son 10 yılda neredeyse ikiye katlanarak yüzde 32 olmuştur. Ancak işsizlik oranları incelendiğinde, Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranının (yüzde 13.1), eğitim düzeyi ortaöğretimin altında olan yetişkinlerin işsizlik oranından (yüzde 11.7) daha yüksek oluşu dikkat çekmektedir.

Ne eğitimde ne işte
Eğitimsiz ve işsiz gençlerin oranı OECD ortalamasından 2.14 kat daha yüksek. Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki her 100 kadından 43’ü, her 100 erkekten 19’u ne eğitimde ne de istihdamdadır.

İmam hatipte artış

2012-2013 eğitim öğretim yılında 1099 olan imam hatip ortaokulu sayısı 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 bin 286’ya çıkmıştır. İmam hatipli öğrenci sayısı 723 bin 108 ile ortaokul kademesindeki öğrenci sayısının yüzde 12.94’ünü oluşturmuştur.
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