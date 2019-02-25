Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci bulamayan 5 imam hatip kapatıldı /25 Şubat 2019 09:06

Öğrenci bulamayan 5 imam hatip kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz milyonlarca lira harcayarak açtığı 5 imam hatip ortaokulu öğrenci olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

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Batman, Bursa, Kocaeli ve Şanlıurfa valilikleri dönem başında illerindeki bazı imam hatiplerde kayıtlı öğrenci bulunmadığından okulların kapatılması teklifini bakanlığa iletti. Okulların kapatma şartlarını taşıdığının anlaşılmasının ardından bu illerde bulunan 5 imam hatip ortaokulu kapatıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2019 Yatırım Programı’nda 162 yeni imam hatip lisesi için 460 milyon TL ödenek ayrıldı. Ancak MEB istatistiklerine göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında 224 bin 950 kontenjana sahip imam hatip liselerinin yarısı boş kalırken, bu okullara sadece 117 bin 662 öğrenci yerleştirildi.
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