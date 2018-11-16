Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci almadıkları bölümlerde idari kadroları tutuyorlar /16 Kasım 2018 09:13

Öğrenci almadıkları bölümlerde idari kadroları tutuyorlar

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci alınmayan Spor Bilimleri akademik ve idari kadrolar bulunuyor.

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Öğrencisi olmayan üniversitelerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci alınmayan Spor Bilimleri akademik ve idari kadrolar bulunuyor.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Spor Bilimleri Fakültesi’nde uzun bir süredir öğrenci bulunmamasına rağmen fakültenin rekreasyon bölümünün anabilim dalında Prof. Dr. Özkan Tütüncü bölüm başkanlığı yapıyor. Daha önce de Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda görev yapan Tütüncü haziran ayında bu göreve atandı.

Yine rekreasyon anabilim dalında Tütüncü dışında bir de öğretim görevlisi bulunuyor. Dr. İpek Aydın bu bölümde bu yıl çalışmaya başladı. Aydın’ın ne zaman atandığına dair bil bilgi yer almıyor.

Öte yandan Spor Bilimleri Fakültesi’nin 2018 tercihlerinde de hiç kontenjan açmadığı görüldü. Fakültenin sınav takvimine bakıldığında da rekreasyon bölümüne ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
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