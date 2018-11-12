'Oğlum öldü oğlum! Neden rahatsız oldun?'

TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Apaydın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i ve eski eşini yitiren Mısra Öz Sel'i Twitter'da engelledi.







??Sosyal medyada sesini duyurmaya, adalet talebini dile getirmeye devam eden anne Sel, Apaydın tarafından engellendiğini şu ifadelerle duyurdu: "Beni engellemek, yazdıklarımı görmemek bu faciayı örtmüyor. Gerçekler ortada! 25 kişi öldü! Oğlum öldü oğlum! Neden rahatsız oldu acaba?"





Twitter kullanıcılarından Apaydın'a, "İsa Bey o zaman hepimizi engelleyin", "Kurum müdürü olarak halkın sorduğu soruya cevap vermekle yükümlüsünüz" tepkileri geldi.





'HÂLÂ O KOLTUKLARDA NASIL OTURABİLİYORLAR?'





?Konuyla ilgili Birgün gazetesine konuşan Mısra Öz Sel, "Öncelikle şoktayım, aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Bilirkişi raporuyla ihmaller göz önüne serildi. Her şey tüm ciddiyetiyle ortada duruyor. Tam 17 hafta geçti ama tek bir yetkiliden elle tutulur bir açıklama gelmediği gibi bizim sesimize de tahammül edemiyorlar" ifadelerini kullandı.



"Bizlerin hayatları altüst oldu. 25 ailenin tamamı için konuşuyorum" diyen Sel, "Biz açıkça şunu soruyoruz, nasıl o koltuklarda hala oturabiliyorlar? Başka ülkelerde bu tür olaylar yaşandığı zaman bakanlar istifa ediyor. Biz de ise Pamukova, Çorlu yaşandığı halde, İsa Apaydın o koltukta oturmaya devam ediyor. Üzerine bir de bizlerin şikayetine tahammül edemeyip engelliyor. Yönetemediğinin bundan daha açık bir göstergesi olabilir mi?" dedi.