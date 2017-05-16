Oğlu ve kızı bulunamayınca inşaat işçisi babayı rehin aldılar

Hulusi Sancak(60) isimli inşaat işçisi hakkında, oğlu ve kızının bulunamaması nedeniyle gözaltı kararı çıkartıldı.

Hukuk tarihinde eşi görülmemiş olay Ankara’da yaşandı. Hulusi Sancak isimli inşaat işçisinin öğretmen kızı ve oğlu ile onların eşleri hakkında “Bylock fişleme listesinde” isimleri olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı.

Adreslerinde ve babaları olması nedeniyle Hulusi Sancak’ın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

ÇOCUKLARI HAKKINDA İDDİA EDİLEN SUÇTAN BABAYA GÖZALTI

İki çocuğu ve onların eşlerini yaptıkları aramalarda bulamayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine eşine rastlanmamış bir uygulamaya imza attı. Baba Hulusi Sancak hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılığın iddiasına göre hakkında yakalama kararı olan Sancak ailesinin öğretmen oğlu ve kızı, inşaat işçisi Baba Hulusi Sancak’ın evindeki internetten Bylock’a bağlanmıştı.

İnternet aboneliğinin baba Hulusi Sancak üzerine olması gerekçe gösterilerek Sancak'ın kapısına polis dayandı. Akıllı telefon kullanmayan, cep telefonundan mesaj göndermeyi dahi bilmeyen inşaat işçisi babanın yakalanması için Ankara C.Başsavcılığı talimatı ile çalışma başlatıldı.

Baba Sancak’ın aranan çocuklarından küçük torunları olduğu, Bylock fişleme listeleri gerekçe gösterilerek çıkartılan arama kararlarıyla bir ailenin darmadağın edildiği öğrenildi.

İnşaat işçiliğinden kazandıklarıyla iki çocuğunu okutup öğretmen yapan Baba Hulusi Sancak, şimdi terör suçlamasıyla karşı karşıya.

DAHA ÖNCE EŞLERE YAPMIŞLARDI

Daha önce kocaları bulunamayanların eşlerini gözaltına alan hatta tutuklatan Savcılıklar, çocuklarından dolayı babaları hakkında gözaltı kararı çıkartarak, hukuksuzluğu bir adım ileri taşımış oldular.