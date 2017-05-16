Samanyolu Haber /Gündem / Oğlu ve kızı bulunamayınca inşaat işçisi babayı rehin aldılar /16 Mayıs 2017 10:08

Oğlu ve kızı bulunamayınca inşaat işçisi babayı rehin aldılar

Ankara'da hukuksuzluk tarihine geçecek bir olay daha yaşandı. Savcılık aranan oğlu ve kızı bulunamayınca inşaat işçisi baba hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

SHABER3.COM

Hulusi Sancak(60) isimli inşaat işçisi hakkında, oğlu ve kızının bulunamaması nedeniyle gözaltı kararı çıkartıldı.
 
Hukuk tarihinde eşi görülmemiş olay Ankara’da yaşandı. Hulusi Sancak isimli inşaat işçisinin öğretmen kızı ve oğlu ile onların eşleri hakkında “Bylock fişleme listesinde” isimleri olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı.
 
Adreslerinde ve babaları olması nedeniyle Hulusi Sancak’ın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
 
ÇOCUKLARI HAKKINDA İDDİA EDİLEN SUÇTAN BABAYA GÖZALTI
İki çocuğu ve onların eşlerini yaptıkları aramalarda bulamayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine eşine rastlanmamış bir uygulamaya imza attı. Baba Hulusi Sancak hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
 
Savcılığın iddiasına göre hakkında yakalama kararı olan Sancak ailesinin öğretmen oğlu ve kızı, inşaat işçisi Baba Hulusi Sancak’ın evindeki internetten Bylock’a bağlanmıştı.
 
İnternet aboneliğinin baba Hulusi Sancak üzerine olması gerekçe gösterilerek Sancak'ın kapısına polis dayandı. Akıllı telefon kullanmayan, cep telefonundan mesaj göndermeyi dahi bilmeyen inşaat işçisi babanın yakalanması için Ankara C.Başsavcılığı talimatı ile çalışma başlatıldı.
 
Baba Sancak’ın aranan çocuklarından küçük torunları olduğu, Bylock fişleme listeleri gerekçe gösterilerek çıkartılan arama kararlarıyla bir ailenin darmadağın edildiği öğrenildi.
 
İnşaat işçiliğinden kazandıklarıyla iki çocuğunu okutup öğretmen yapan Baba Hulusi Sancak, şimdi terör suçlamasıyla karşı karşıya.
 
DAHA ÖNCE EŞLERE YAPMIŞLARDI
Daha önce kocaları bulunamayanların eşlerini gözaltına alan hatta tutuklatan Savcılıklar, çocuklarından dolayı babaları hakkında gözaltı kararı çıkartarak, hukuksuzluğu bir adım ileri taşımış oldular. 
<< Önceki Haber Oğlu ve kızı bulunamayınca inşaat işçisi babayı... Sonraki Haber >>

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:16