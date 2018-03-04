Samanyolu Haber /Gündem / Oğlu tutuklu Babanın cenazesinde skandal görüntü: Kim bu coplu siviller... /04 Mart 2018 09:42

Oğlu tutuklu Babanın cenazesinde skandal görüntü: Kim bu coplu siviller...

Tutuklu polis memuru Bilal Karagöktaş'ın Babası Ahmet Karagöktaş'ın babasının canazesinde skandal görüntüler...

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Burası, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi merkez mezarlığı. 26 Şubat 2018. Etrafında ‘Jandarma Ahmet’ olarak bilinen Kıraathaneci Ahmet Karagöktaş’in cenaze merasimi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Karagöktaş’ın tutuklu oğlu polis memuru Bilal Karagöktaş da (45) cenaze merasiminde. Babasına son görevini yapmak için izinli olarak gelmiş. Hizmet Hareketi’ne yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan ve silahlı terör örgütüne üyelik suçlaması ile 6 yıl 4 ay hapse mahkum olan Bilal Karagöktaş’ı cenazeye jandarmalar getirdi. Fakat etrafında elleri coplu siviller de dikkat çekti.

Üniformalı asker sayısından daha fazla coplu sivil olması ilginçti. 1 astsubay ve 3 jandarmanın yanında 5 coplu sivil vardı. Bunların kim olduğu, neden ellerinde copla gezdikleri anlaşılamadı. Cenazeye gelenler bu görüntüden rahatsız olurken, “Bizim ilçemizden terörist çıkmaz. Bilal de ne teröristtir ne de hain. Bu görüntü bize bir hakaret gibiydi. Defin merasiminde ne olabilir ki bu kadar silahlarla coplarla kabristanımıza geldiler. Bilal de zaten elleri kelepçeli getirildi. Böyle bir şeye ne gerek vardı.” dediler.

Daha önce Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube’de çalışan Karagöktaş, 17-25 Aralık’tan sonra tayin olup açığa alındı. Son olarak Niğde Çocuk Şube’de görev yapıyordu. Meslekten ihraç edildi. 15 Temmuz’dan sonra tutuklanıp Gaziantep Cezaevi’ne kondu.
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