Oğlu ameliyat masasında, eşi tutuklu Sümeyra Altun gözaltında

İstanbul’da yaşayan Sümeyra Altun’un, 11 yaşında ki oğlu Faruk’un ameliyat olacağı sırada gözaltına alındığı ortaya çıktı.



Eşi Mustafa Altun’un 13 yıl hüküm giydiği ve 30 aydır cezaevinde olduğu 2 çocuk annesi kadının Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu devam ediyor.



















Sümeyra Altun’un gözaltına alınmasını kardeşi sosyal medyadan paylaşarak, HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, “Sayın Vekilim. Kız kardeşimin adı Sümeyra Altun. Şu an Vatan Emniyet’te göz altında. Eşi zaten 2,5 yıldır tutuklu ve 13 yıl hüküm aldı. Çocukları zaten babasız kaldı şimdi de annesiz kalmasınlar Vekilim. Yardımlarınız bekliyoruz” ifadeleriyle duyurdu.





Gergerlioğlu ise, yaşanan hukuksuzluğu “Tutuksuz yargılama yolu da var ey hakimler, insaf” notuyla paylaşarak gereğinin yapılmasını istedi.





Şimdi ameliyat olan oğlu 11 yaşındaki Faruk ile 6 yaşındaki Nalan hem babalarının hem de annelerinin yolunu gözlüyor.



