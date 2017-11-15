Off-Shore'cu Başbakan'ın Maliye Bakanı: Adil vergi sistemi kuracağız

Şimşek: Adil vergi sistemi kuracağız





Dünya genelinde pek çok şirketin ve aralarında ülke yöneticilerinin ve yakınlarının da olduğu bir ağın, off-shore hesplar ve şirketler yoluyla nasıl vergi kaçırdıklarını ortaya koyan ve dünyada pek çok saygın medya kuruluşu ile birlikte Türkiye'de de Cumhuriyet gazetesinin yayımladığı Paradise Papers belgelerinde, çokuluslu dev şirketlerin ve bazı siyasilerin vergi kaçırdıkları ortaya çıkmıştı.





Paradise Papers belgelerinde, Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın 5, dayısının 2, yeğeninin yöneticisi olduğu 4 şirket bulunduğu ortaya çıkmıştı.





DAVA AÇTI, ÖNERGE REDDEDİLDİ





Başbakan Binali Yıldırım, söz konusu iddiayı yalanlamadığı gibi, deniz ticaretinin uluslarası niteliğinden kaynaklanan bir durum olduğunu savundu.





CHP’nin siyasi parti genel başkanları ile başbakan ve bakanların vergi cennetlerinde bulunması muhtemel servetlerinin araştırılması için verdiği önerge Meclis Genel Kurulu’ndaki AKP'nin oylarıyla reddedildi.





Başbakan Binali Yıldırım ve oğulları, Cumhuriyet gazetesi aleyhine 500 bin liralık dava açtı.





MEHMET ŞİMŞEK: VERGİYİ TABANA YAYIP ADİL BİR SİSTEM KURACAĞIZ





Başbakan Yıldırım'ın çocuklarının vergiden kaçmak için Malta'da off-shore şirketler kurduklarının ortaya çıktığı ir dönemde, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vergiyi tabana yayan adil bir vergi sistemi kurduklarını söyledi.





Sermaye Piyasaları Kongresi'nde 'Geleceğimiz İçin Büyüme' başlıklı oturumda Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni bir vergi reformu hazırlığı yapıldığını söyledi. Şimşek, "Vergide amacımız şu; vergiyi daha çok tabana yayalım, daha adil bir vergi sistemimiz olsun ve böylece kamu harcamalarını daha sağlıklı bir şekilde finanse edelim. Gelecek nesilleri borçlandırmayalım" dedi.







