Samanyolu Haber /Ekonomi / OECD Türkiye ekonomisi öngörüsünü revize etti /21 Mayıs 2019 22:51

OECD Türkiye ekonomisi öngörüsünü revize etti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2019'da Türkiye ekonomisinin öngörülenden daha fazla daralacağı tahmininde bulundu. Örgüt küresel büyüme tahminini de düzeltti.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 1,8 olan daralma tahminini yüzde 2,6 olarak revize etti.

OECD, Salı günü açıkladığı Ekonomik Görünüm 2019 Raporu'nda 31 Mart yerel seçimleri sonrası yatırımcı tarafındaki belirsizliğin sürdüğünü ve bu durumun etkisinin gelecek yılın rakamlarını da etkileyeceği belirtildi. Raporda, yatırımcıların belirsizlik ortamından etkilendiği vurgulandı.

Küresel büyüme öngörüsü de düşürüldü

OECD küresel ekonomide de büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,2'ye düşürdü. 2018'deki tahmini yüzde 3,5 idi. Tahminin düşürülmesinde, artan küresel ticari gerilimlerin etkili olduğu belirtilirken, ticaret ve yatırımların özellikle Avrupa ve Çin'de sert bir şekilde düştüğü, iş ve tüketici güvenlerindeki düşüşle politikaların belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca ticari büyümenin de 2019’da yüzde 2.0 olacağı öngörülürken, söz konusu verinin küresel finansal krizden bu yana görülen en düşük düzeyde olduğu belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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