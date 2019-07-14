ODTÜ'de istifa depremi!

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Akademik Genel Kurulu’nun Rektör Kök’e ve yönetimine çağrıda bulunarak polisin üniversiteden ayrılması, yurt inşaatına son verilmesi ve yerleşke içindeki çalışmalara katılımcı çözüm yöntemleri bulunması çağrısının ardından diğer fakülteler de sesini yükseltti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) ruhsatsız yurt inşaatı için binlerce ağacın kesilmesinin ardından fakülteler ayağa kalktı. Büyüyen tepki ve üniversite yönetimindeki tartışmaların ardından rektör yardımcısı Prof. Dr. Meliha Altunışık istifa etti.







FAKÜLTELERİN TALEPLERİ





Cumhuriyet'in haberine göre, ODTÜ’de mühendislik fakültesi, fen edebiyat fakültesi, enformatik enstitüsü, eğitim fakültesi ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi de üniversite yönetimine sorunların çözümüne ilişkin çağrıda bulundu. Fakültelerin ortak taleplerini polisin yerleşke dışına çıkarılması ve yurt faliyetine son verilmesi oluşturdu. Polisin en kısa zamanda yerleşkeden çıkarılması gerektiğini belirten fen edebiyat fakültesi akademisyenleri, “Polisin ne zaman çıkacağına ilişkin bilginin kamuoyu ile paylaşılmasını, KYK yurdunun yapımının ODTÜ’nün hem ekolojik hem de sosyal çevre ve iklimine vereceği zarar dolayısıyla durdurulmasını, var olan sürecin şeffaf bir şekilde paylaşılarak katılımcı bir tutumun benimsenmesini” talep etti. Eğitim fakültesi bileşenleri de kesim yapılan bölgenin ODTÜ geleneklerine uygun yeniden ağaçlandırılmasını, kararların şeffaf bir şekilde, üniversitenin bütün iç paydaşlarının katılımıyla alınmasını önerdi.





REKTÖRLÜK HATALI





İktisadi ve idari bilimler fakültesi bileşeni akademisyenler de yönetime tepki göstererek “Yerleşkemize polisin girmesi tüm fakültemizde büyük tepki oluşturmuştur. Polisin yerleşkeden çıkması ve Rektörlük ve Emniyetle imzalanan bir protokol varsa bunun hemen geri çekilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.





İLK İSTİFA GELDİ!





ODTÜ bileşenleri, son dönemde üniversite içinde birbiri ardına gelen olaylar ve artan gerilimin ardından rektör Kök ve yönetiminin istifasını talep ederken yönetimden ilk istifa geldi. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve rektör yardımcısı Prof. Dr. Meliha Altunışık’ın istifa ettiği duyuruldu. Rektör Kök, istifaya ilişkin “Üniversitemiz Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Meliha Altunışık, kendi isteği ile 15 Temmuz’dan itibaren rektör yardımcılığı görevinden ayrılmaktadır. Rektör yardımcılığı görevine 16 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Prof. Dr. Tülin Gençöz atanmıştır” dedi. Altunışık, herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.



