ODTÜ Rektörü Kök ile Melik Gökçek hakkında suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Verşan Kök ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.









Suç duyurusu Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokolün durdurulmasına karar verilmesinden sonra yapıldı.

İmzalanan protokolün ardından 8 Eylül 2017'de yüzlerce ağacın kesilmesiyle bir gecede açılan yola karşı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin yanı sıra Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin de açtığı dava sonucu yargı 678 gün sonra yürütmeyi durdurma karar verdi.





Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:





"Adalet bir kez daha geç geldi ve ODTÜ’de binlerce ağaç bir gecede katledildi. 110 metrelik yolun açıldığı ormanlık alanda ODTÜ o gece yüksek yoğunluklu bir savaş ortamını yaşadı. Yüzlerce iş makinesi, kamyonlar, çevik kuvvet eşliğinde ODTÜ’yü, ekolojik bütünlüğümüzü kentimizi ve yaşamlarımızı tahrip etti. Şimdi neredeyse iki yıl sonra gelen adalet haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu ama o gece ODTÜ’de 80 milyonun gözü önünde işlenen katliamdaki acılarımızı dindiremedi. Şimdi bu tahribatı yaratanlardan hesap sormak ve ODTÜ’de iyileştirici uygulamalar yapmak zorunluluğumuzdur. ODTÜ ormanında telafisi mümkün olmayan zararlar veren Verşan Kök ve Melih Gökçek hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunduk."