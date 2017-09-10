Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ’nün talanının önünü açan protokolün emri Saray'dan gelmiş /10 Eylül 2017 14:40

ODTÜ’nün talanının önünü açan protokolün emri Saray'dan gelmiş

ODTÜ’nün talanının önünü açan protokolün ODTÜ yönetimi, Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmasının ardından ODTÜ’de gece saatlerinde ağaç kıyımı yapıldı.

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Ankara’da ODTÜ ormanlarından yol geçirme projesi için üniversite rektörlüğü, Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapıldığı ortaya çıktı.



Bu görüşmenin ardından iş makineleri ODTÜ ormanlarına girdi.. Tartışmalara yol açan ODTÜ’den yol geçirme projesinde yeni protokolün imzalanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ’de ağaç kıyımına başladı. ODTÜ yönetimi, Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle ODTÜ’ye zarar vermeyeceği sözleri unutuldu. Bu akşam saatlerinde ODTÜ arazinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 100 iş makinesi, 400 kamyon ve yüzlerce polis gece baskını ile 4.8 kilometrelik yeni yol çalışmasına ODTÜ Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi’nin bulunduğu bölgeden ağaçları keserek başladı. 
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