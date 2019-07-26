Oda Tv’nin "Sisi" olarak bilinen Seyhan Soylu ile yaptığı ve geneli ‘iftira’ içerikli haberini Fethullah Gülen Hocaefendi’nin avukatları tekzip etti.





Avukatlar yaptıkları yazılı açıklamada, “Hiçbir gerçekliği olmayan ve açık olarak uydurulduğu belirtilen bir iddianın ‘bomba açıklama’ olarak sunulması habercilik değildir.” ifadelerini kullandı.





GERÇEK OLMAYAN İDDİALAR





Avukat Nurullah Albayrak, “Bu haber tarzı gerçek olmadığı açık olan iddialar, bu zamana kadar ortaya atılan iddiaların da manipülatif olduğunu göstermesi açısından önemli.” tespitinde bulundu.





Hocafendi'nin avukatların açıklaması şöyle:



