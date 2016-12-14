Samanyolu Haber /Gündem / Odatv savcısından önemli talep /14 Aralık 2016 11:24

Odatv savcısından önemli talep

Oda Tv davasında savcı tüm sanıklar hakkında tüm suçlardan beraat istedi.

SHABER3.COM

Oda Tv davasında flaş gelişme

Oda TV davasında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Hanefi Avcı ve Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
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