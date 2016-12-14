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Odatv savcısından önemli talep
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Odatv savcısından önemli talep
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14 Aralık 2016 11:24
Odatv savcısından önemli talep
Oda Tv davasında savcı tüm sanıklar hakkında tüm suçlardan beraat istedi.
SHABER3.COM
Oda Tv davasında flaş gelişme
Oda TV davasında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Hanefi Avcı ve Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
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