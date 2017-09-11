Odasına 17/25 saati koyan Bahçeli'den Zarrab davasında da kıvrak dönüş

Isparta'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, ABD’nin, Rıza Sarraf davası kapsamında, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında verdiği tutuklama kararına tepki gösterdi.







'TÜRKİYE ONLARA MÜSAADE ETMEYECEK'





Bahçeli şunları söyledi: "ABD, dost ve müttefik ilişkisinin çok ötesinde, Türkiye aleyhine gelişebilecek olaylara sebebiyet veren bir tavır ve politika izliyor. Öyle bir politikanın içerisinde değişik unsurları uyandırma arzusu da taşıyabilir. ABD ve Almanya, buna benzer ülkeler bir anlamıyla Türkiye’nin geleceğini karartabilecek politikaları izlemeyi alışkanlık haline getirdi. Amaçlarının ne olduğu tahmin ediliyor ve Türkiye onlara müsaade etmeyecektir."





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