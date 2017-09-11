Samanyolu Haber /Gündem / Odasına 17/25 saati koyan Bahçeli'den Zarrab davasında da kıvrak dönüş /11 Eylül 2017 16:24

Odasına 17/25 saati koyan Bahçeli'den Zarrab davasında da kıvrak dönüş

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin Rıza Sarraf davası kapsamında, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında verdiği tutuklama kararına tepki gösterdi.

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Isparta'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, ABD’nin, Rıza Sarraf davası kapsamında, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında verdiği tutuklama kararına tepki gösterdi.

'TÜRKİYE ONLARA MÜSAADE ETMEYECEK'

Bahçeli şunları söyledi: "ABD, dost ve müttefik ilişkisinin çok ötesinde, Türkiye aleyhine gelişebilecek olaylara sebebiyet veren bir tavır ve politika izliyor. Öyle bir politikanın içerisinde değişik unsurları uyandırma arzusu da taşıyabilir. ABD ve Almanya, buna benzer ülkeler bir anlamıyla Türkiye’nin geleceğini karartabilecek politikaları izlemeyi alışkanlık haline getirdi. Amaçlarının ne olduğu tahmin ediliyor ve Türkiye onlara müsaade etmeyecektir."

YENİ PARTİ BAYRAM BALONU GİBİ PATLARSA NE OLUR?

Bahçeli, Meral Akşener'in yeni parti hazırlığını da değerlendirdi.

Muhaliflerin hareketini "bayram balonuna" benzeten Bahçeli, "O oluşumu sağlamak isteyenlere karşı aşırı derecede bir anlam, destek yüklemeye çalışanlar var. Bu, bayram balonu gibi patlarsa ne olur? Sadece birileri için gürültü yaratır. Siyasi partileri bölerek yeni bir siyaset üretme, Türkiye açısından belli isimleri parlatıp sonra çöplüğe atmak demektir” ifadelerini kullandı.
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