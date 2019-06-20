Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'ın seçim mesajı vereceğini nereden biliyor? /20 Haziran 2019 15:35

Öcalan'ın seçim mesajı vereceğini nereden biliyor?

23 Haziran Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 10,5 milyon seçmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile yeniden sandığa gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı olan ve Halkların Demokratik Partisi'nin de destek verdiği Ekrem İmamoğlu, AKP ile MHP'nin ortak adayı Binali Yıldırım'ın iki-üç puan önünde gidiyor. AKP, 31 Mart'ta kaybettiği seçimi bu sefer kazanabilmek için Abdullah Öcalan'a bel bağladı. Saray medyasının önde gelen ismi Okan Müderrisoğlu AKP'nin Kürt seçmen planını bugün nasıl itiraf etti?

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurduğu medya havuzunun amiral gemisi" diye nitelenen Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugün yayımlanan makalesinde İmralı Adası'nda müebbet hapis cezasını çeken PKK lideri Abdullah Öcalan'a dair ilginç bir iddiada bulundu. 

MÜDERRİSOĞLU, ÖCALAN GÖRÜŞMELERİNİN AYRINTILARINI BİLİYOR MU?

İstanbul seçimlerinde dengeleri etkileyebilecek güçteki Kürt seçmenlerin durumunun ele alan Müderrisoğlu, Öcalan'ın avukatlarına "İmralı'nın ne düşündüğü konusundaki güncel değerlendirmeleri vakit geçirmeksizin paylaşın." çağrısında bulundu.

Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Öcalan'ın avukatlarına ilginç bir çağrıda bulundu.

AKP, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN ÖCALAN'A BEL BAĞLIYOR

Okan Müderrisoğlu'nun makalesinde "İstanbul... Kürt kökenli seçmenler" ara başlıklı bölümü şöyle:

"23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinde, oy blokları büyük ölçüde belirginleştiğinden, 'kararsızlar ve Kürt kökenli seçmenler' dengeleri etkileyebilecek güçte kabul ediliyor.

Kararsız olarak tanımlanan ve yakın markaja rağmen renk vermeyen bu grubun anlaşılabilir kaygıları veya memnuniyetsizlik nedenleri var.

Bu yönüyle bakıldığında, kararsız vatandaşlar, siyasetin ikna kabiliyetinin sınırları içinde bulunuyor.
Oysa, etnik kimlikle şekillenen seçmenler, farklı göstergelerle tercihlerini şekillendiriyor. Örneğin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, son açıklaması ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayına destek isterken henüz İmralı'nın ne dediği bilinmiyor.

Ada'dan dönen avukatlarının, vakit geçirmeksizin güncel değerlendirmeleri paylaşması gerekiyor. Ki duyumlarımız, seçimde en azından "nötr kalınması" çağrısına denk düşüyor."
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